Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für den Gabelstaplerhersteller Kion nach Zahlen von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Gemessen an den Aufträgen sei das abgelaufene Quartal das stärkste dritte Jahresviertel der vergangenen drei Jahre gewesen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussagen des Managements deuteten auf eine anhaltend gesunde Nachfrage ebenfalls im Schlussquartal hin. Das neue Kursziel begründete er mit der starken Dynamik in der Logistikketten-Sparte sowie mit den Kostensenkungsmaßnahmen. Die Aktie sei angemessen bewertet./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 08:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 08:20 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.