Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Kion auf 104 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Kion von 101 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Staplerkonzern dürfte im Gesamtjahr in der oberen Hälfte seiner Zielspannen landen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er hob vor allem seine Ergebnisprognose an./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 08:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 08:34 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.