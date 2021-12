Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Indus Holding auf 52 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Indus Holding":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Indus Holding von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind für die Beteiligungsgesellschaft für die Aktivitäten im Automobilbereich halte an, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte aber seine Umsatzschätzungen wegen besser als erwartet laufender Geschäfte in den Bereichen Bau und Infrastruktur sowie Engineering. Außerdem verschob er den Bewertungszeitraum auf das Jahr 2023./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 08:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 08:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.