Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Hella auf 64 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Hella KGaA Hueck & Co.":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Hella vor den Zahlen des ersten Geschäftsquartals von 57 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Christian Glowa legt seiner Bewertung nun die Prognosen für 2019/20 zugrunde. Der Lichtspezialist stehe nicht am Ende, sondern am Anfang der Entwicklung, und dürfte sich weiterhin besser entwickeln als die Pkw-Branche, schrieb er in einer Studie vom Freitag./ag/ajx Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.