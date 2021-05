Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Flatexdegiro auf 122 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "flatexDEGIRO":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Flatexdegiro von 118 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Online-Broker habe seinen mittelfristigen Ausblick massiv erhöht, was in seinen neuen Schätzungen und dem erhöhten Ziel zu Ausdruck komme, schrieb Analyst Frederik Jarchow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei wohl alles Positive eingepreist, längerfristig bleibe der Wert jedoch interessant./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / 08:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2021 / 08:20 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.