Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für ElringKlinger auf 21 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Finanztrends Video zu Elringklinger



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für ElringKlinger von 12 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Aktie des Autozulieferers sei reif für eine Neubewertung, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vorübergehender Gegenwind dürfte weichen und die Anleger wieder mehr Vertrauen in die Qualitäten des Unternehmens gewinnen. Dies gelte vor allem für die Brennstoffzellentechnologie./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 08:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 08:11 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.