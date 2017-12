Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Aurubis auf 88 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Aurubis von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach den soliden Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2016/17 habe das Management der Kupferhütte nun auch ermutigende Aussagen über die Zukunftsaussichten gemacht, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sei sehr konservativ, das Ergebnisverbesserungsprogramm "ONE" laufe nach Plan und zudem werde Aurubis zu einem Wachstumsunternehmen umgestaltet./ck/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.