Hauck & Aufhäuser hebt Sixt auf 'Buy' und Ziel auf 73 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Sixt nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 73 Euro angehoben.Trotz beträchtlicher Investitionen in das internationale Wachstum, in die Netzwerk-Optimierung und in Werbekampagnen sei die Profitabilitätsentwicklung des Autovermieters in der ersten Jahreshälfte stark gewesen, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer Studie vom Donnerstag. Er verwies neben der schneller als erwartet voranschreitenden Expansion ins Ausland auch auf den attraktiven mittelfristigen Ausblick für das Leasing-Segment./ck/la Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.