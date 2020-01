Hauck & Aufhäuser belässt Zalando auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Der Online-Modehändler dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund einer wohl nur begrenzten Verbesserung der Marge in den nächsten Jahren erschienen ihm die Aktien fair bewertet./ssc/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 18:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2020 / 08:22 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.