Hauck & Aufhäuser belässt Wacker Neuson auf 'Buy' - Ziel 21 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen.Der Gegenwind durch die Corona-Krise lasse nach, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal des Baumaschinenherstellers dürfte das schwächste in diesem Jahr werden, habe ein Austausch mit dem Finanzvorstand ergeben. Die Ziele für 2022 sollten erreichbar sein./mf/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 08:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / 08:12 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.