Hauck & Aufhäuser belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Der Hersteller von Biokraftstoffen profitiere vom aktuellen Anstieg der Erdgaspreise, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Montag vorliegenden Studie. So verhandle das Unternehmen gerade die Preise für Biomethan-Lieferungen im kommenden Jahr. Zudem hätten einige Düngerkonzerne zuletzt die Produktion gedrosselt, weil ihnen die hohen Energiepreise zu schaffen machten. Auch davon könne Verbio profitieren, denn Dünger entstehe als Nebenprodukt seiner Produktion./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 08:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2021 / 08:25 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.