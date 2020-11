Hauck & Aufhäuser belässt Tele Columbus auf 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Tele Columbus nach Quartalszahlen des Kabelnetzbetreibers auf "Sell" mit einem Kursziel von 1,70 Euro belassen.Diese hätten ihn in seiner skeptischen Haltung bestätigt, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Montag vorliegenden Studie. Strukturelle Probleme bereite das TV-Geschäft, denn immer mehr Nutzer wechselten vom linearen Fernsehen zu Online-Angeboten von Amazon und Netflix./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 07:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / 08:16 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.