Hauck & Aufhäuser belässt S&T auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Tim Wunderlich beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit seit einiger Zeit kursierenden Vorwürfen von Viceroy Research gegen den österreichischen IT-Dienstleister. Entgegen dessen Angaben gebe es offizielle Dokumente aus China, welche belegten, dass es keine Verbindung zwischen S&T und IMG China gebe. Damit sei ein entscheidender Vorwurf von Viceroy ausgeräumt, was die Stichhaltigkeit der Vorwürfe insgesamt infrage stelle./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 20:53 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2021 / 08:13 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.