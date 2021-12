Hauck & Aufhäuser belässt S&T auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "S&T":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Tim Wunderlich hält in einer am Freitag vorliegenden Studie die von ihm genauer analysierten Vorwürfe des Leerverkäufers für falsch. In weiteren Studien will der Analyst andere Vorwürfe genau unter die Lupe nehmen. Der Kurseinbruch vom Donnerstag jedenfalls erscheine deutlich übertrieben./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2021 / 08:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2021 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.