Hauck & Aufhäuser belässt LPKF Laser auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für LPKF auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Nach den coronabedingten Projektverschiebungen dürfte der Laserspezialist nun in den Startlöchern stehen, um im Geschäftsjahr 2021 um mehr als 50 Prozent zu wachsen, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erholung auf breiter Front habe begonnen und die von LPKF entwickelte LIDE-Technologie zur Bearbeitung von dünnem Glas dürfte 2021 stark gefragt sein./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / 08:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 08:21 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.