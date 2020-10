Hauck & Aufhäuser belässt LPKF Laser auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für LPKF nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Der Ausblick des Laserspezialisten deute darauf hin, dass die Profitabilität im Schlussquartal trotz niedrigerer Umsätze hoch bleiben dürfte, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie lobte zudem die Beibehaltung der Mittelfristziele. Dies unterstreiche das Vertrauen des Managements in die Wachstumsgeschichte des Unternehmens und insbesondere in die außerordentlichen Chancen der LIDE-Technologie./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 08:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 08:20 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.