Hauck & Aufhäuser belässt Knorr-Bremse auf 'Sell' - Ziel 73 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Sell" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Die Aussagen zum Geschäftsjahr 2020 des Bremsenherstellers bewegten sich am oberen Ende der Erwartungen, besonders der Free Cash Flow sei erfreulich, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für massive Unsicherheit sorge jedoch, dass Großaktionär Heinz Hermann Thiele verstorben sei./mf/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 08:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 08:46 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.