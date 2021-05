Hauck & Aufhäuser belässt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Finanztrends Video zu Hugo Boss



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen.Die jüngsten Äußerungen des designierten Vorstandsvorsitzenden Daniel Grieder sollten das Vertrauen in die Entwicklung des Modeunternehmens nach der Corona-Krise stärken, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte einer der Hauptprofiteure einer wieder gewonnenen Normalität sein./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / 07:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 08:12 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.