Hauck & Aufhäuser belässt Home24 auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "home24 SE":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Home24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen.Starke Eckdaten zum vierten Quartal untermauerten seine optimistische Einschätzung, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auch auf den erfolgreichen Börsengang von Mobly in Brasilien. Die Tochter stehe derzeit für mehr als die Hälfte der Marktbewertung von Home24, erwirtschafte aber nur 22 Prozent der Umsätze. Das Europa-Geschäft des Online-Möbelhändlers komme dabei viel zu kurz./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 08:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 08:18 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.