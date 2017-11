Hauck & Aufhäuser belässt Gerry Weber auf 'Sell' - Ziel 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Gerry Weber nach dem Fortgang des Finanzchefs David Frink auf "Sell" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen.Im Modekonzern scheine es interne Auseinandersetzungen zu geben, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Stattdessen sollte sich das Untermehmen jedoch auf einen radikaleren Umbau konzentrieren, nicht zuletzt angesichts eines harten Wettbewerbs in der Branche./bek/ajx Datum der Analyse: 20.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.