Hauck & Aufhäuser belässt Dialog Semiconductor auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach einer Investorenveranstaltung zum Segment Batteriemanagement auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen.Der Halbleiterhersteller dürfte mit Chips für das Batteriemanagement in den kommenden Jahren deutlich wachsen, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die guten Aussichten, die starke Bilanz und der hohe freie Mittelzufluss (Free Cashflow) seien noch nicht angemessen eingepreist./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / 08:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / 08:24 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.