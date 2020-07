Hauck & Aufhäuser belässt Dialog Semi auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen.Die geplante Übernahme von Maxim durch Anloag Devices in den USA zeige das Bewertungspotenzial des Halbleiterunternehmens, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Maxim sei zwar profitabler und habe den besseren Cashflow, dafür wachse Dialog deutlich dynamischer./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 08:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / 08:23 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.