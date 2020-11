Hauck & Aufhäuser belässt Deutz auf 'Buy' - Ziel 7,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutz":

Finanztrends Video zu Deutz



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Deutz trotz der Aussicht auf eine langsamere Geschäftserholung auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen.Die wegen der Corona-Krise aufgeschobenen Mittelfristziele seien keinesfalls ein "Game Changer" für die Aktie des Motorenbauers, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Schritt sei nicht überraschend gekommen und in den Markterwartungen auch schon berücksichtigt./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 08:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 08:20 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.