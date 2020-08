Hauck & Aufhäuser belässt Corestate Capital auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Corestate Capital Holding":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Corestate Capital nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Der Immobilieninvestor habe größtenteils so schwach wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Nettofinanzverschuldung im ersten Halbjahr im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gesunken, hob Stinauer positiv hervor. Corestate sei gut positioniert, um von den unterstützenden Fundamentaldaten an den Immobilienmärkten zu profitierten./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 10:29 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 10:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.