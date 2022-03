Hauck Aufhäuser Lampe senkt Ziel für Norma Group auf 47 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

Finanztrends Video zu Norma Group



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen von 57 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Verbindungskomponentenherstellers für das laufende Jahr sei zurückhaltend ausgefallen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Probleme in den Lieferketten hinterließen ihre Spuren. An den langfristig günstigen Aussichten habe sich aber damit nichts geändert./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 08:04 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 08:05 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.