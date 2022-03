Hauck Aufhäuser Lampe senkt Ziel für Kion auf 97 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Kion von 117 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an ein konservativeres Szenario an. Der Staplerhersteller bleibe aber strukturell attraktiv./ag/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 08:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 08:25 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.