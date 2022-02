Hauck Aufhäuser Lampe belässt S&T auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "S&T":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. An Vorwürfen des Leerverkäufers Viceroy gegen eine von S&T 2020 übernommene tschechische Tochter der Kapsch TrafficCom sei nichts dran, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das habe ein Gespräch mit Georg Kapsch, dem Chef von Kapsch TrafficCom, ergeben. Denn Viceroy habe die von ihr in Rede gebrachte Tochter verwechselt: Die einst von der Polizei untersuchte Kapsch Telematic Services spol. s.r.o. sei gar nicht die von S&T übernommene Beteiligung. Diese sei vielmehr weiterhin Teil der Kapsch-Gruppe. S&T habe entgegen der Behauptung von Viceroy die Kapsch TrafficCom Construction & Realization spol. s.r.o. übernommen. Damit laufe die gesamte Argumentation des Leerverkäufers ins Leere, so das Fazit des Experten./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 08:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 08:23 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.