Hauck Aufhäuser Lampe belässt New Work auf 'Buy' - Ziel 306 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für New Work auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Analyst Simon Bentlage sieht auf dem aktuellen Kursniveau eine gute Kaufgelegenheit für die Aktien der Mutter des Karrierenetzwerkes Xing. Das Wachstum dürfte sich beschleunigen und die langfristigen, strukturellen Wachstumstrends seien intakt, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2022 / 08:09 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2022 / 08:21 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.