Hauck Aufhäuser Lampe belässt New Work auf 'Buy' - Ziel 285 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für New Work nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Analyst Simon Bentlage bescheinigte dem Xing-Betreiber in einer am Freitag vorliegenden Studie einen soliden Start in das Jahr. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei besser als gedacht ausgefallen und das Wachstum dürfte sich im Jahr noch beschleunigen. Der Experte hält die 2022er-Ziele der Firma für erreichbar und die Bewertung der Aktie angesichts des Wachstums für wenig anspruchsvoll./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 08:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 08:02 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.