Hauck Aufhäuser Lampe belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 51 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für Dürr nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer dürfte dank einer breit gefächerten Zuliefererstruktur kaum von Materialengpässen betroffen sein, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktien spiegele noch nicht wider, in welchem Maße das Unternehmen von den verschiedenen strukturellen Wachstumstreibern in unterschiedlichen Branchen wie Elektromobilität, nachhaltiges Bauen, Möbelindustrie sowie Medizintechnik und Saubere Technologien profitieren kann./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 07:49 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 08:17 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.