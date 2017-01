Hannover Rück: Guidance sollte klar übertroffen werden

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Hannover Rück dürfte nach Meinung von SRC Reserach die Gewinnguidance für 2016, die sich auf mindestens 950 Mio. Euro belaufen habe, klar übertroffen haben. Die Analysten rechnen mit einem Überschuss in Höhe von 1,07 Mrd. Euro und sind auch für die Folgeperioden zuversichtlich.

Hannover Rück wird gemäß SRC Research in knapp zwei Monaten am 9. März seine Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2016 veröffentlichen. Die Analysten rechnen mit einem sehr guten Ergebnis trotz des enormen Wettbewerbs in Teilen des Schaden-Rück Geschäfts und des anhaltend niedrigen allgemeinen Zinsniveaus, das dem Investmentergebnis zu schaffen mache. Die Guidance des Unternehmens, mindestens 950 Mio. Euro Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2016 zu erreichen, sollte nach Einschätzung des Researchhauses klar übertroffen werden. Im Moment gehen die Analysten weiterhin von deutlich über 1 Mrd. Euro aus und haben die konkrete 2016er Prognose unverändert bei 1,07 Mrd. Euro belassen. Auch für die Jahre 2017 und 2018 seien hohe Nettogewinne von jeweils etwa 1,1 Mrd. Euro nicht unrealistisch.

Was das Schaden-Rück Geschäft betreffe, so behalte die Gesellschaft ihre selektive Underwriting-Politik im verschärften Wettbewerbsumfeld bei, um nur wirklich profitables Geschäft in die Bücher zu nehmen. Dennoch gelinge es Hannover Rück, in einigen Teilbereichen des Schaden-Rück Geschäfts profitabel zu wachsen und die eigene Knowledge-Basis und exzellente Reputation für sich zu nutzen. Somit habe man zum Neunmonatsergebnis 2016 das Underwriting-Ergebnis sogar um fast 10% ausbauen können.

Im Leben-Rückversicherungsgeschäft habe die Gesellschaft im abgelaufenen Jahr zu überzeugen gewusst, was sich in einem Anstieg des operativen Ergebnisses um 18% nach neun Monaten ausdrücke. In den meisten Bereichen dieses Geschäfts seien Margen eingefahren worden, die über den eigenen Zielen gelegen hätten.

Beim Investmenteinkommen habe man nach neun Monaten leicht unter dem Vorjahr gelegen, aber die Analysten denken dennoch, dass in 2017 und 2018 wieder Investmentergebnisse für die Gesamtrechnung des Konzerns erzielt werden können, die leicht über der jeweiligen Vorjahr liegen würden. Der Grund dafür sei die steigende Asset-Basis des Konzerns. Diese sei zum Zeitpunkt des Neunmonatsergebnisses 2016 um über 3% auf rund 40,7 Mrd. Euro angestiegen.

Die Analysten behalten die Kaufempfehlung für die Hannover Rück-Aktie mit dem Kursziel von 108 Euro bei. Die Firma sei ein sehr solides Investment zu einem vernünftigen Preis. Auch die hohe Dividendenrendite im Bereich von 5% sei nicht zu vernachlässigen.

