Haemato: Überproportionaler EBIT-Anstieg

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Haemato AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um rund 20 Prozent auf 285 Mio. Euro gesteigert und damit die eignen Prognosen erreicht. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das EBIT mit dem Ausbau des Produktbereichs „Lifestyle & Aesthetics“ deutlich überproportional auf 11,2 Mio. Euro (GJ 2020: 1,6 Mio. Euro) und die EBIT-Marge auf 3,9 Prozent (GJ 2020: 0,7 Prozent) gestiegen. Damit habe das Unternehmen beim EBIT über der eigenen Prognose von 9 bis 11 Mio. Euro sowie über den Schätzungen von GBC mit 10,09 Mio. Euro gelegen. Für das Geschäftsjahr 2022 prognostiziere das Management einen Umsatz von 250 bis 280 Mio. Euro und ein EBIT von 8 bis 10 Mio. Euro. Jedoch werde seitens des Unternehmens auf die aktuellen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, der Lage in der Ukraine oder der erhöhten Inflation hingewiesen. Demnach passe das Analystenteam die Umsatz- und Ergebnisprognosen an die Unternehmens-Guidance an und rechne mit einem Umsatz von 265 Mio. Euro und einem EBIT von 9,10 Mio. Euro. Dies entspreche einer Reduktion der bisherigen Schätzung. Auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 47,50 Euro (zuvor: 50,10 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.04.2022, 12:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.04.2022 um 09:03 Uhr fertiggestellt und am 05.04.2022 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23759.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.