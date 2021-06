Haemato: Starkes Umsatzwachstum im Q1

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC plant die Haemato AG durch den im Juli 2020 vollzogenen Erwerb der M1 Aesthetics GmbH das Produktportfolio kurz- bis mittelfristig um Eigenmarken auszuweiten, die vorrangig aus der medizinischen Kosmetik, der Spezialpflege oder aus dem Bereich der Nahrungsergänzungsmittel stammen werden. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage beabsichtige das Unternehmen, neben dem weiterhin wichtigen Bereich Parallelimporte weitere interessante Produktbereiche zu adressieren. Nachdem der behördliche Audit für den Handel mit margenstarken Betäubungsmitteln erfolgreich bestanden worden sei, werde die Gesellschaft zeitnah ein Lieferantennetzwerk etablieren. Darüber hinaus solle der Schwerpunkt verstärkt auf höher-preisige Spezialpharmazeutika und den Bereich der so genannten Biosimilars gelegt werden. Die stärkere Konzentration auf margenstarke Produktbereiche finde sich bereits in den operativen Kennzahlen des ersten Quartals 2021 wieder. Demnach sei der Umsatz um 21,9 Prozent auf 73,9 Mio. Euro (Q1 2020: 60,6 Mio. Euro) gestiegen. Das EBIT habe sich auf 2,43 Mio. Euro (Q1 2020: 0,54 Mio. Euro) verbessert und damit sogar bereits oberhalb des Wertes des Gesamtjahres 2020 gelegen. Nach Darstellung von GBC erwarte das Management für 2021 einen Umsatz von 260 bis 290 Mio. Euro und ein EBIT von 7 bis 9 Mio. Euro. In der Folge ermitteln die Analysten im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ein Kursziel von 52,50 Euro (zuvor: 51,30 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.06.2021, 12:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 14.06.2021 um 08:14 Uhr fertiggestellt und am 14.06.2021 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22578.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.