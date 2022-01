Haemato: Produktportfolio ausgebaut

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Haemato AG mit einer mobilen PCR-Workstation ein neues Produkt über die Tochtergesellschaft Haemato Pharm GmbH im Markt eingeführt und dürfte damit vor dem Hintergrund der Omikron-Welle auf hohe Nachfrage stoßen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der zusätzliche Umsatz- und Ergebnisbeitrag aus dem Vertrieb des PCR-Gerätes aktuell noch schwer zu beziffern. Demnach behalte das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen unverändert bei. Zuletzt habe das Unternehmen die Guidance bestätigt, wonach ein Konzernumsatz zwischen 280 und 300 Mio. Euro und ein EBIT zwischen 9 bis 11 Mio. Euro erreicht werden solle. In den ersten 9 Monaten 2021 seien Umsatzerlöse von 216,6 Mio. Euro (9M 2020: 175,6 Mio. Euro) und ein EBIT von 8,6 Mio. Euro (9M 2020: 1,8 Mio. Euro) erwirtschaftet worden. Damit befinde sich die Gesellschaft laut GBC auf einem guten Weg, die Prognosen zu erreichen. Darüber hinaus erneuere das Analystenteam die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023. Ein wichtiger Aspekt hierfür sei das Anlaufen des Eigenmarkengeschäftes mit Spezialprodukten für den Bereich der Schönheitsmedizin. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 50,10 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.01.2022, 11:05 Uhr)



