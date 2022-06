Haemato: Deutliche Wachstumsimpulse

Die Haemato AG habe laut GBC in 2021 einen dynamischen Umsatzanstieg erreicht, zu dem die neuerworbene M1 Aesthetics GmbH und der Ausbau des Diagnostikgeschäfts beigetragen haben. Die GBC-Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann erwarten ab dem kommenden Geschäftsjahr deutliche Wachstumsimpulse aus dem Segment 'Lifestyle & Aesthetics' und geben eine Kaufempfehlung für die Aktie.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Haemato AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 285,04 Mio. EUR (VJ: 238,33 Mio. EUR) einen dynamischen Umsatzanstieg in Höhe von 19,6 % erreicht. Der überwiegende Teil des Umsatzwachstums hänge mit der erstmaligen Konsolidierung der zum 31.12.2020 erworbenen M1 Aesthetics GmbH zusammen, die einen Umsatzbeitrag in Höhe von 33,37 Mio. EUR geleistet habe. Organisch habe demnach das Umsatzwachstum bei 5,6 % auf 251,67 Mio. EUR gelegen. Ein Teil dieses organischen Umsatzwachstums sei dem Ausbau des Diagnostik-Geschäftes zu verdanken. Hier habe die HAEMATO AG im Frühjahr 2021 eine Sonderzulassung für den Vertrieb eines Covid-19- Laientests erhalten, mit dessen Vertrieb zusätzliche Umsätze generiert worden seien.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr habe die HAEMATO AG erstmalig eine neue Segmentierung vorgenommen. Im 'Specialty Pharma'-Segment seien die Umsätze, die über die Krankenkasse abgerechnet werden, enthalten und damit entspreche dieses Segment weitestgehend dem bisherigen HAEMATO-Geschäft. Bei Umsatzerlösen in Höhe von 219,90 Mio. EUR sei hier ein Rohergebnis in Höhe von 8,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden, was einer Rohertragsmarge in Höhe von 4,0 % entspreche. Im zweiten Segment Lifestyle & Aesthetics, in dem der Selbstzahlermarkt abgebildet sei und für Umsätze mit Produkten für Schönheitsbehandlungen, Diagnostik sowie Kosmetikprodukte stehe, seien Umsatzerlöse in Höhe von 65,15 Mio. EUR, ein Rohertrag in Höhe von 21,96 Mio. EUR und damit eine Rohertragsmarge in Höhe von 33,7 % erzielt worden.

Dass erstmals nennenswerte Umsätze im margenstarken Segment 'Lifestyle & Aesthetics' erwirtschaftet worden seien, habe zu einem deutlichen Anstieg der konzernweiten Rentabilität geführt. Sichtbar werde dies besonders anhand des deutlichen EBIT-Sprungs auf 11,16 Mio. EUR (VJ: 1,63 Mio. EUR), was gleichzeitig ein neuer Unternehmens-Rekord (bereinigt um Bewertungserträge) darstelle. Die EBIT-Marge habe sich ebenfalls deutlich auf 3,9 % (VJ: 0,7 %) verbessert.

Im ersten Quartal sei es, insbesondere aufgrund der Portfoliobereinigung im Specialty Pharma-Segment, zu einem Umsatzrückgang in Höhe von 26,1 % auf 54,6 Mio. EUR (Q1 21: 73,9 Mio. EUR) gekommen. Trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung habe mit einem EBIT in Höhe von 2,0 Mio. EUR (VJ: 2,4 Mio. EUR) ein Anstieg der EBIT-Marge auf 3,7 % (Q1 21: 3,2 %) erreicht werden können. Dies liege an der überproportionalen Umsatzentwicklung des Lifestyle & Aesthetics-Segments begründet.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwarte das HAEMATO-Management Umsatzerlöse in Höhe von 250 bis 280 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von 8 bis 10 Mio. EUR. Der daraus implizierte erwartete Geschäftsrückgang stehe in erster Linie im Zusammenhang mit einem erwarteten Rückgang beim Vertrieb von Covid-19-Laientests, was laut GBC zu einer Umsatzminderung im Lifestyle & Aesthetics-Bereich führen dürfte. Dieses margenstarke Segment stehe allerdings im strategischen Fokus der Gesellschaft. Über Marktanteilsgewinne, der Lancierung neuer Produkte sowie mit der erwarteten Lieferung von Botox-Produkten (Lizenzvereinbarung mit südkoreanischem Hersteller sei abgeschlossen) solle hier ein dynamisches Wachstum erreicht werden. Demgegenüber werde im Specialty Pharma-Segment die Portfoliobereinigung fortgesetzt, so dass hier eine leichte Ergebnismargen- Steigerung erreicht werden sollte.

Analog zur Unternehmens-Guidance rechnen die Analysten für 2022 mit Umsatzerlösen in Höhe von 264,36 Mio. EUR und einem EBIT in Höhe von 8,88 Mio. EUR. Für die kommenden Geschäftsjahre rechnen sie mit deutlichen, aus dem Segment 'Lifestyle & Aesthetics' stammenden Wachstumsimpulsen, so dass insbesondere auf Ergebnisebene ein überproportionaler Anstieg erreicht werden dürfte.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 49,00 EUR (bisher: 47,50 EUR) ermittelt. Die Kurszielsteigerung resultiere aus einem so genannten Roll-Over-Effekt, dem jedoch kurszielmindernd eine Anhebung des risikolosen Zinssatzes gegenübersteht. Sie vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.06.2022 um 10:48 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958





Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 01.06.2022 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 02.06.2022 um 9:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/24337.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.