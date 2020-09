Haemato: Aufwärtstrend fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Haemato":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Haemato AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz um über 23 Prozent auf 115,81 Mio. Euro gesteigert und dabei ein EBIT von 1,23 Mio. Euro erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das positive Rating und heben das Kursziel an, wobei die Anhebung technisch bedingt durch die Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:1 erfolgte.

Nach Analystenaussage liefere das erreichte Zahlenwerk des ersten Halbjahres 2020 eine gute Basis, um auf Gesamtjahresebene eine Rückkehr zum Wachstum zu erreichen, nachdem das Vorjahr von negativen Effekten belastet gewesen sei. Insbesondere das erreichte Umsatz- und Ergebniswachstum im Umfeld der Covid-19-Pandemie gelte als Indiz für ein vergleichsweise resistentes Geschäftsmodell. Mit der Belieferung der Apotheken mit importieren Arzneimitteln für die Indikationsbereiche Onkologie, Herz-Kreislauferkrankungen, neurologische Erkrankungen und HIV/Aids profitiere die Gesellschaft laut GBC von einer stabilen Nachfrage.

Nach Analystendarstellung habe das HAEMATO-Management bei Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019 ein Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent für 2020 in Aussicht gestellt. Auch wenn im Rahmen des Halbjahresberichtes keine konkrete Guidance veröffentlicht worden sei, erachte das Analystenteam dies nach wie vor als gültig. Demnach gehe GBC für 2020 von einem Umsatz von 217,62 Mio. Euro aus. Beim Nachsteuerergebnis werde wegen Kursverlusten bei gehaltenen Wertpapieren nun aber mit -1,47 Mio. Euro (zuvor: 0,49 Mio. Euro) gerechnet. Durch den Effekt der Kapitalherabsetzung (Verringerung der Aktienzahl auf 2,29 Mio. Stück von bisher 22,87 Mio. Stück) erhöhen die Analysten das Kursziel auf 49,00 Euro (zuvor: 5,00 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.09.2020, 10:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 02.09.2020 um 14:11 Uhr fertiggestellt und am 03.09.2020 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/21521.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.