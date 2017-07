HSBC startet Metro Wholesale & Food mit 'Hold' - Ziel 18,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Metro Wholesale & Food mit "Hold" und einem Kursziel von 18,50 Euro in die Bewertung aufgenommen.Das vom Metro-Konzern abgespaltene Lebensmittelgeschäft befinde sich auf einem guten wenngleich noch langen Weg, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Sollte das Geschäft erfolgreich positioniert werden, seien die fragmentieren Endmärkte reif für eine Konsolidierung. Dennoch gebe es einige Unsicherheiten, etwa mit Blick auf Russland, Deutschland und die strategischen Risiken für die Supermarktkette Real./ajx/tih Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.