HSBC startet Evonik mit 'Buy' - Ziel 33 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie des Chemiekonzerns Evonik mit "Buy" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen.Christian Kullman sei energisch als neuer Vorstandschef gestartet und habe den Fokus auf den Aktienkurs verstärkt, der noch immer geringer sei als zum Zeitpunkt des Börsengangs 2013, schrieb Analyst James Richards in einer Studie vom Mittwoch. Aktuell stehe er einem zu komplex aufgebauten Unternehmen mit zu hohen Kosten, aber einer guten Ausgangslage in den Schwellenländermärkten vor. Es gebe erhebliche Werte freizusetzen./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.