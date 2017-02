HSBC setzt LafargeHolcim auf 'Europe Super Ten' - Hebt Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die LafargeHolcim-Aktie auf ihre Auswahlliste "Europe Super Ten" gesetzt.Das Kursziel hob sie von 63 auf 72 Franken an und beließ die Einstufung auf "Buy". Erstmals seit der Finanzkrise dürfte in diesem Jahr für die Zementhersteller weltweit ein einheitlicher Aufschwung beginnen, schrieb Analyst John Fraser-Andrews in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Für Anleger böten vor allem LafargeHolcim und Konkurrent HeidelbergCement attraktive Aussichten auf Wertzuwachs, denn beide Unternehmen sollten ihre Cashflow-Rendite bis 2019 deutlich steigern können./tav/zb We see LafargeHolcim?s free cash flow yield rising sharply in the three years to 2019 to a compelling 10%. The Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.