HSBC senkt Ziel für Wacker Chemie auf 98 Euro - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wacker Chemie von 103 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Mit dem Teilverkauf der Beteiligung am Wafer-Hersteller Siltronic habe der Chemiekonzern einen guten Zeitpunkt abgewartet, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer Studie vom Mittwoch. Da die goldene Gans nun aber geschlachtet sei und Wacker nur noch eine Minderheitsbeteiligung habe, dürfte die gute Geschäftsentwicklung von Siltronic in Wackers Geschäftsmix weniger deutlich erkennbar sein. Zudem herrsche Preisdruck bei Polysilizium sowie im Chemiegeschäft./mis/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.