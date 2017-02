HSBC senkt Ziel für Unicredit auf 27,20 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Unicredit nach der Ankündigung eines "unerwartet hohen" Milliardenverlusts für das vergangene Jahr von 28,60 auf 27,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Carlo Digrandi kürzte in einer Studie vom Donnerstag nun seine Gewinnannahmen für die Jahre 2017 und 2018 in Anlehnung an die Geschäftspläne der italienischen Bank. Sein Kaufvotum behalte er bei, da seine Prognosen im Vergleich zu den Konzernzielen konservativ seien./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.