HSBC senkt Ziel für Shell auf 1500 Pence - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Shell nach Zahlen von 1575 auf 1500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Finanzlage des Ölkonzerns sehe angespannter aus als bei allen europäischen Konkurrenten, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher könne er die Dividendenkürzung nachvollziehen./ssc/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 13:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.