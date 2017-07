HSBC senkt Ziel für RTL auf 74 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für RTL vor Zahlen von 80 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Das Wachstum mit Werbeeinnahmen verliere an Schwung, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die nachlassende Dynamik im zweiten Quartal bei dem Privatsender wecke Sorgen um das zyklische Anzeigengeschäft und um ein Abwandern von Werbung in digitale Medien./bek/ajx Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.