HSBC senkt Ziel für Nestle auf 133 Franken - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Nestle von 141 auf 133 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jeremy Fialko widmet sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum europäischen Nahrungsmittel- und Konsumsektor den Auswirkungen des Drucks auf die Realeinkommen der Verbraucher. Insgesamt rechnet Fialko mit recht stabilen Absatzvolumina - allerdings mit deutlichen Unterschieden im Einzelfall. Seine Favoriten bleiben Nestle und Reckitt, er senkte aber fast durch die Bank seine Kursziele. Bei Nestle hebt er vor allem den robusten Absatz zu erhöhten Preisen positiv hervor./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 12:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.