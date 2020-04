HSBC senkt Ziel für Nestle auf 102 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Finanztrends Video zu Nestlé



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Nestle von 108 auf 102 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der europäische Konsumgütersektor sollte robust durch die Covid-19-Krise kommen, doch die Perspektiven der einzelnen Unternehmen seien unterschiedlich, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. So dürften etwa Hygieneartikel weiter gefragt sein und Lebensmittelhersteller vom Trend, zu Hause zu essen, profitieren. Eine Nachfragebelebung bei luxuriöseren Kosmetikartikeln sei indes weniger gewiss. Nestle sei ungemein robust, die Bewertung aber ausgereizt./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.