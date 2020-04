HSBC senkt Ziel für Metro AG auf 7,30 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

Finanztrends Video zu Metro St



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Metro AG von 14,50 auf 7,30 Euro quasi halbiert, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Der Handelskonzern sei nicht krisenfest, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Gesamtjahr rechnet der Experte damit, dass den Düsseldorfern durch die Covid-19-Pandemie rund zwei Milliarden Euro an Umsatz entgehen. Die ersten Schwächen könnten im Zuge einer weltweiten Rezession noch deutlicher zutage treten./kro/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 03:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.