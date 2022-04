HSBC senkt Ziel für Jenoptik auf 38 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Jenoptik von 41 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Portfolioumbau der Jenaer beginne sich auszuzahlen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kappte seine Schätzungen für dieses und das kommende Jahr, lobte jedoch das immer noch attraktive Kurspotenzial./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 13:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.