HSBC senkt Ziel für Indus Holding auf 40 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Indus Holding":

Finanztrends Video zu Indus Holding



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Indus Holding von 50 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Richard Schramm kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Beteiligungsholding. Nach dem jüngsten Kursrutsch habe das Papier nun aber viel Luft nach oben. Wieder einmal zeige Indus Krisenresistenz./ajx/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.