HSBC senkt Ziel für Iberdrola auf 6,80 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Iberdrola von 7,00 auf 6,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Adam Dickens begründete die Zieländerungen in einer Studie vom Mittwoch mit einigen eher technischen Veränderungen am Bewertungsmodell. Das Geschäft des spanischen Versorgers bleibe attraktiv, auch da das Wachstum zu einem großen Teil in regulierten Bereichen stattfinde./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.