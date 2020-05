HSBC senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 25 Euro - 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen.Trotz der Belastungen durch die Corona-Krise habe die Reederei ihre Jahresziele beibehalten, schrieb Analyst Parash Jain in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Jahre 2020 bis 2022 reduzierte er aber die Ergebnisprognosen und hält die Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau für teuer./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.